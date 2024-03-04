На Донеччині загинули рятувальники під час повторного обстрілу окупантів

«Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31», — Клименко

У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити – міністр внутрішніх справ

Двоє рятувальників загинули, ще троє травмовані через російський удар безпілотником по Краматорському району на Донеччині. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником», – зауважив міністр.

Клименко повідомив, що загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик, рятувальникам було 29 та 31 рік.

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«У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег», – наголосив міністр.

Ігор Клименко додав, що ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, в Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. Найменшій жертві терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці.

Повідомляється, що за попередню добу на Донеччині пошкоджено: 32 житлових будинків (з них 21 – багатоквартирні), 19 цивільних автомобілів, два службових автомобіля, газопровід, будівля сільської ради, кафе, церква, 3 магазини, трубопровід, дитсадок, школа, будівля міської ради.