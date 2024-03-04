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На Донеччині загинули рятувальники під час повторного обстрілу окупантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Донеччині загинули рятувальники під час повторного обстрілу окупантів
«Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31», — Клименко
фото: МВС України

У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити – міністр внутрішніх справ

Двоє рятувальників загинули, ще троє травмовані через російський удар безпілотником по Краматорському району на Донеччині. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником», – зауважив міністр.

Клименко повідомив, що загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик, рятувальникам було 29 та 31 рік.

«У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег», – наголосив міністр.

Ігор Клименко додав, що ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, в Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. Найменшій жертві терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці.

Повідомляється, що за попередню добу на Донеччині пошкоджено: 32 житлових будинків (з них 21 – багатоквартирні), 19 цивільних автомобілів, два службових автомобіля, газопровід, будівля сільської ради, кафе, церква, 3 магазини, трубопровід, дитсадок, школа, будівля міської ради. 

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Теги: міністр обстріл Слов’янськ рятувальники Ігор Клименко ворог поранення

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