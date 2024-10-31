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«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
Нацгвардієць Андрій Отченаш вважає, що мобілізувати потрібно молодих людей
фото: «Уніан»

Потреба в людях є абсолютно в усіх підрозділах, а не лише в піхоті

Україні необхідно додатково мобілізувати 160 тисяч осіб, оскільки є величезний дефіцит якісного особового складу. Таку думку висловив командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії Андрій Отченаш в етері каналу «Еспресо».

Військовий зауважив, що потреба в людях є абсолютно в усіх підрозділах, а не лише в піхоті.

«Потрібно мобілізовувати таку кількість людей (160 тисяч, – «Главком») для того, щоб вони мали час підготуватися і мали час вийти на позиції вже підготовленими і вже готовими до бою», – пояснив командир.

На його думку, мобілізувати потрібно молодих людей: «Усе ж таки мобілізовувати мають саме молоде покоління через те, що молодий воїн 20-25 років завжди буде краще підготовлений фізично, ніж 55-річний дядько».

Нагадаємо, до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді.

До відома, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Так, дію воєнного стану та загальну мобілізацію буде продовжено до 7 лютого 2025 року після підпису президента. Це було вже 13-те голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

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Теги: військові мобілізація фронт військовозобов'язаний

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