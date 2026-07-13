Вбили та закопали в лісі двох братів: Нацполіція розкрила деталі про банду військових

У результаті спецоперацій було затримано дев’ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями

Поліція Київщини повідомила про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей, про це повідомляє «Главком».

Двоє братів перестали виходити на зв’язок, а за кілька днів їхні тіла правоохоронці виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області.

Повідомлення про безвісне зникнення братів надійшло до поліції Київської області 3 липня. Одразу після цього слідчі та оперативники розпочали масштабний комплекс розшукових заходів.

Поліція Київщини повідомила про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей фото: Нацполіція

Під час огляду місця проживання зниклих поліцейські виявили ознаки вчинення тяжкого злочину: пошкоджене обладнання системи відеоспостереження, сліди пострілів та інші речові докази.

Правоохоронці опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

У результаті спецоперацій було затримано дев’ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями.

Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою напередодні виник словесний конфлікт через те, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження брати висловилися нецензурною лайкою. Згодом чоловік односельчанки, який є військовослужбовцем, вимагав вибачень перед його дружиною, однак чоловіки у грубій формі відмовили.

Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців. За даними слідства, фігуранти проникли на територію домоволодіння потерпілих, застосовуючи вогнепальну зброю, силоміць вивезли на автомобілі двох чоловіків до іншої області, незаконно утримували їх упродовж тривалого часу, після чого вбили.

9 липня поліцейські встановили місце приховування тіл убитих. Під час огляду виявлено численні вогнепальні поранення, що свідчать про особливу жорстокість скоєного злочину.

У ході подальших слідчих дій поліцейські затримали ще одного військовослужбовця, якому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб. Саме він під час слідчого експерименту вказав місце, де були приховані тіла загиблих.

Наразі повідомлено про підозру вісьмом учасникам організовано злочинної групи за незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Одному з фігурантів повідомлення про підозру за умисне вбивство двох осіб. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Наразі вищевказаним підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 13 липня, у Подільському районі Києва оперативники поліції Київської області за силової підтримки КОРД затримали екскомандира бригади. Йому вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Затримано екскомбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова у Києві фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання десятого фігуранта у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Відповідну доповідь главі держави надав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.