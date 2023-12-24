Ухилянт попросив пом’якшити покарання, бо допомагає ЗСУ: що вирішив суд

Жителя Житомирщини у березні 2022 року визнали придатним до служби в армії, однак він від мобілізації ухилився

Чоловік, який проігнорував повістку, попрохав не позбавляти його волі, бо він ремонтує військову техніку

У Житомирській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізацію через втрату двоюрідних братів. Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду.

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За даними суду, жителя Житомирщини у березні 2022 року визнали придатним до служби в армії. У червні 2023 року він отримав повістку та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що напередодні, коли він повинен був прийти до ТЦК і СП, загинув його двоюрідний брат-військовий. Раніше помер ще один його брат.

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«Крім того, він скоїв ДТП та має багато боргів, які йому необхідно терміново віддавати. Просив врахувати, що він надає посильну допомогу ЗСУ – допомагає ремонтувати військову техніку та не позбавляти його волі», – ідеться у свідченні підозрюваного.

Вирок суду фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Раніше уродженець Приморського району Запорізької області, переселенець одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

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Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.