Скільки біженців планують повернутися з Литви до України: результати опитування

У найближче півріччя близько 79% опитаних мають намір залишитися в Литві

За даними опитування потреб і намірів, найближчим часом більшість українців планують залишитися у Литві, але водночас, понад 70% біженців хочуть повернутися, як тільки в Україні буде безпечніше. Про це повідомляє Литовське Національне радіо і телебачення, посилаючись на дані офісу Міжнародної організації з міграції.

Дослідження організації демонструють, що більшість українських біженців хотіли б повернутися в Україну, але при зміні в ситуації з безпеки. 12% не визначилися. З іншого боку, в найближче півріччя близько 79% опитаних мають намір залишитися в Литві. При цьому 20% повідомили, що не впевнені у своїх планах, тільки 1% – планує виїхати в найближчі півроку.

Також 62% українців називають мовний бар'єр однією з головних перешкод при пошуку роботи в Литві. Опитування виявило основні фактори та визначальні потреби українських біженців:

Близько 60% опитаних назвали фінансову підтримку своєю основною потребою;

43% – мовні курси;

36% – зайнятість і роботу;

34% – послуги охорони здоров'я;

25% – володіння довгостроковим житлом.

До слова, за два роки з початку повномасштабної війни в Україні до Литви прибули майже 87 тис. громадян України.

Нагадаємо, голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині. Про це повідомляє Zeit Online.

На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами – це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».

Також у Швейцарії розпочалася жвава дискусія про те, чи не час допомогти Україні та позбавити всіх українських біженців-чоловіків призовного віку так званого статусу S – особливого міграційного статусу, який надає українцям ця країна. Про це пише swissinfo.ch.