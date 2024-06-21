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Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot
Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття
фото: з відкритих джерел

Нідерланди та ще одна країна змогли зібрати повноцінний ракетний комплекс із різних елементів

Нідерланди спільно з іще однією країною збираються поставити Україні систему Patriot. Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгренпише, пише NL Times.

За її словами, Нідерланди та ще одна країна змогли зібрати повноцінний ракетний комплекс із різних елементів. Ця робота тривала вже деякий час. 

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, адже дає змогу протистояти багатьом атакам Росії. Міністерка вважає, що це «дуже хороша новина», що Румунія теж оголосила про поставку власної системи Patriot цього тижня.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністр сказала, що «всі частини головоломки» лежали на столі».

При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.

Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття. Про це командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил Кирило Перетятько розповів в інтерв'ю «Главкому».

До слова, найефективнішими системами протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні в Україні, є Patriot, Nasams та Iris-T. Про це розповів Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому». Також Кирило Перетятько пояснив, чому «Кинджал» є найскладнішою ціллю для української ППО.

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Теги: Нідерланди Patriot

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