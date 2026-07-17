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Україна завдала масштабного удару по російських тилах: Генштаб розкрив деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна завдала масштабного удару по російських тилах: Генштаб розкрив деталі
Генштаб показав, наскільки глибоко Україна дісталася російських тилів
фото: Генштаб (ілюстративне)

Під ударами опинилися один із найбільших НПЗ Росії, військові кораблі в Керчі, паливна інфраструктура та ключові мости, якими окупанти перекидали війська

Протягом 16 липня та в ніч проти 17 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і воєнно-економічних об'єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під вогнем опинилися один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, військові кораблі, паливна інфраструктура, а також мости, які росіяни використовували для забезпечення своїх військ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з головних цілей став нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. За даними Генштабу, після влучання на території підприємства виникла пожежа. Завод є одним із найбільших у Росії та щороку переробляє близько 15 млн тонн нафти, забезпечуючи паливом, зокрема, російський військово-промисловий комплекс.

Крім того, українські військові уразили два танкери та буксир, які Росія використовувала для транспортування нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій. Ці судна також забезпечували пальним російські війська.

Окремого удару Сили оборони завдали по портовій інфраструктурі тимчасово окупованої Керчі. Там було уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк», який використовувався для патрулювання акваторії та супроводу суден.

Також зафіксовано влучання по нафтовому терміналу «ТЭС-Терминал-1» і складу паливно-мастильних матеріалів. За інформацією Генштабу, ці об'єкти забезпечували російське військове угруповання на півдні України.

Під удар потрапила й нафтобаза «Шахтарськ» у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області.

Водночас українські військові атакували залізничний та автомобільний мости через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки на Донеччині, а також міст у районі Козиного Курської області Росії. Саме через ці переправи окупанти перекидали особовий склад, боєприпаси, паливо та військову техніку.

Крім ударів по логістиці та паливній інфраструктурі, Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів противника в районі Покровська та командно-спостережний пункт російських військ поблизу Новотроїцького Донецької області.

У Генеральному штабі наголосили, що українські військові й надалі завдаватимуть ударів по об'єктах, які забезпечують бойові можливості російської армії.

Раніше The Economist повідомив, що Україна значно наростила удари по військовій та паливній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму та території Росії. Під атаками регулярно опиняються нафтобази, нафтопереробні заводи, аеродроми, електропідстанції та логістичні об'єкти.

За даними організації ACLED, понад половина всіх атак по Криму від початку повномасштабної війни припала саме на останній рік. Аналітики зазначають, що удари по паливній інфраструктурі вже призвели до дефіциту бензину в Росії та найбільших черг на автозаправках із часів розпаду Радянського Союзу.

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Теги: Генштаб нафта росія

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