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Нардеп розкрив імена потенційних майбутніх заступників Сибіги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нардеп розкрив імена потенційних майбутніх заступників Сибіги
Новий очільник МЗС Андрій Сибіга
фото: Офіс президента України

Названо четверо кандидатів на посаду заступника глави МЗС

Народний депутат Олексій Гончаренко озвучив імена потенційних кандидатів на посади заступників нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Як повідомив нардеп у своєму телеграм-каналі, основні кандидати розглядаються такі:

  • Гаман Олександр (з 28 квітня 2023 року – надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом).
  • Юлія Соколовська (заступниця керівника Офісу президента України з 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року).
  • Михайло Видойник (надзвичайний та повноважний посол України в Королівстві Данія з 2018 по 2023).
  • Роман Горяйнов (директор Департаменту консульської служби).

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ввів Андрія Сибігу до складу Ставки верховного головнокомандувача. 

Раніше новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. «Зовнішньополітичний курс, затверджений главою держави, залишається незмінним. Його ключові параметри визначені реаліями війни. Війни, в якій Україна має перемогти, щоб гарантувати безпеку для своїх громадян і відновлення міжнародного правопорядку», – зазначив Сибіга.

Крім того, Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Нині планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Як відомо, 5 вересня Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. 

Теги: Андрій Сибіга кадрові зміни міністр

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