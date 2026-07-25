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Румунський винищувач вдруге за тиждень збив дрон поблизу України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Румунський винищувач вдруге за тиждень збив дрон поблизу України
Румунський винищувач F-16
фото: Міністерство оборони країни.

Повітряну ціль виявили поблизу українського кордону та знищили винищувачем F-16

Уранці 25 липня румунський винищувач збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це інформує «Главком» з посиланням на президента Румунія Нікушора Дана та Міністерство оборони країни.

За інформацією румунської сторони, безпілотник виявили та знищили близько 8:30 за місцевим часом. Повітряна ціль перебувала приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.

У Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що дрон збили над незаселеною місцевістю поблизу українського кордону. Інших подробиць щодо його походження чи типу наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, це вже другий випадок порушення повітряного простору Румунії безпілотником за останні кілька днів. 23 липня радари румунського Міноборони зафіксували повітряну ціль за 20 кілометрів на схід від Суліни, після чого в небо підняли винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16. Згодом пілот F-16 збив безпілотник. Tоді очільниця Єврокомісії подякувала румунським військовим за оперативну реакцію на інцидент та наголосила, що зміцнення безпеки східного кордону Європейського Союзу залишається одним із головних завдань.

У Міноборони Румунії припускали, що це міг бути російський ударний дрон типу Shahed, однак остаточних висновків щодо його походження ще немає.

Раніше в економічній зоні Румунії зазнав пошкоджень балкер Christiana B під прапором Ліберії, який перевозив вугілля зі США до України. Екіпаж передав сигнал лиха міжнародним морським каналом зв'язку, повідомивши про аварію на борту та попросивши допомоги.

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Теги: авіація Румунія F-16 дрон

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