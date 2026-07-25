Росія атакувала Україну ракетами та 157 дронами: є влучання

Сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак частина безпілотників досягла цілей

У ніч проти 25 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 157 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, ракети були запущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також окупанти застосували ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», реактивні безпілотники та дрони-імітатори «Пародія».

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донеччини й Криму. До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 07:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних дронів на дев'яти локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували ще на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що ракета Х-59/69 цілі не досягла. Також військові попередили, що атака триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

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Напередодні начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що Росія накопичила певний запас ракет і найближчими днями може продовжити повітряні атаки. У зв'язку з цим він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо через загрозу застосування балістичного озброєння.