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Україна запозичує досвід Франції та Німеччини – набиратиме держслужбовців у судді

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Україна запозичує досвід Франції та Німеччини – набиратиме держслужбовців у судді
Посадовець Мінюсту пояснив, у чому сенс залучення держслужбовців до здійснення правосуддя
фото: Міністерство юстиції України Посадоц

Верховна Рада проголосувала за функціонування двох спеціалізованих адміністративних судів

Державні службовці категорій «А» і «Б» зможуть брати участь у конкурсах на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Про це заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, залучення до здійснення правосуддя державних службовців – поширена практика у Франції та Німеччині («історичних батьківщинах» адміністративної юстиції) переходу державних службовців у судді і навпаки. Тамтешні службовці, які пішли працювати в адміністративні суди, насправді добре обізнані зі специфікою категорії справ.

Що стосується теоретичного конфлікту інтересів, пов’язаного з попереднім місцем роботи судді (робота у міністерстві чи інших держструктурах – «Главком»), усувається завдяки його самовідводу або відводу, зауважив урядовець

«У нашому випадку охочі державні службовці категорій «А» і «Б» пройдуть тотальну перевірку з боку Експертної ради та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Я ж упевнений: поява топдержслужбовців у лавах новостворених адміністративних судах спрацює у позитив», – наголосив Олександр Банчук.

Заступник міністра юстиції зазначив, що раніше критерії оцінки кандидатів у судді були набагато нижчими, ніж тепер. Тому й нині стоїть завдання – набрати нових людей до Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, «бекграунд яких не викликав би значних застережень у експертного середовища».

«На мою думку, реформування ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва через процедури проведення кваліфікаційне оцінювання суддів та відкриття щодо окремих з них дисциплінарних проваджень Вищою радою правосуддя не врятувало б ситуації. Адже цей суд давно втратив довіру з боку суспільства на ухвалення справедливих рішень», – пояснив високопосадовець.

Окрім державних службовців категорій «А» і «Б», на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду зможуть податися адвокати, науковці та судді.

Як повідомляв «Главком», 26 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт нардепа Сергія Власенка про утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Вказані суди замість ліквідований у грудні 2022 року Окружний адміністративний суд Києва.

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Теги: Україна Міністерство юстиції Верховна Рада суд

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