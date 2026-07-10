Головний претендент на посаду прем'єра Британії відповів, що буде з підтримкою України

Політик вперше чітко озвучив свою позицію та назвав пріоритети майбутньої зовнішньої політики країни

Президент Великого Манчестера Енді Бернем, якого британські ЗМІ називають головним претендентом на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії, заявив, що Лондон не відмовиться від підтримки України після зміни уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Бернем окреслив ключові напрями зовнішньої політики, яких планує дотримуватися у разі призначення на посаду глави уряду. Серед головних пріоритетів він назвав підвищення національної безпеки Великої Британії, зміцнення чинних союзів, поглиблення співпраці з європейськими партнерами та подальшу підтримку України у війні проти Росії.

Політик зазначив, що Велика Британія опинилася в умовах дедалі небезпечнішої міжнародної ситуації. За його словами, на безпекову обстановку впливають посилення російської агресії, конфлікт на Близькому Сході, а також кліматична й енергетична нестабільність.

Бернем наголосив, що має намір продовжити політику уряду Кіра Стармера, яка передбачає збільшення оборонних витрат, зміцнення ролі країни в НАТО та активну взаємодію з європейськими союзниками. Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати й надалі залишатимуться найважливішим партнером Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

«Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні», – заявив Бернем.

Він також наголосив, що уряд Кіра Стармера продемонстрував лідерство, створивши та ставши співголовою «коаліції рішучих», яка координує міжнародну підтримку українського народу.

Крім того, Бернем нагадав, що під час роботи мером Великого Манчестера особисто сприяв наданню допомоги Києву та Львову. За його словами, він і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, 22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. За його словами, він почув позицію парламентської фракції та вирішив залишити партійну посаду.