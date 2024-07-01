Україну та Росію очікує «смертельне літо» на фронті – WSJ

Київ та Москва намагаються отримати перевагу на лінії зіткнення напередодні зими, здійснюючи глибокі удари

Влітку на російсько-українській війні може загинути багато людей, однак навряд чи якась зі сторін досягне вирішального перелому. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначають журналісти, ключове завдання ЗСУ на найближчий час – втримати лінію оборони з допомогою західного озброєння.

Натомість Україна вважає, що підхід Росії найближчим часом не зміниться – окупаційне командування продовжить жертвувати великою кількістю людей для досягнення невеликих успіхів. Також у росіян немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до ослаблення відповідних ділянок.

«Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Київ та Москва намагаються отримати перевагу напередодні зими, здійснюючи глибокі удари. Росія б'є по енергетиці у тилу та по позиціях ЗСУ на фронті з допомогою авіабомб. А Україна з допомогою далекобійних ракет США атакує тимчасово окупований Ким, «усвідомлюючи, що має мало шансів найближчими місяцями досягти чогось більшого».

«У той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають удари і пересуваються, і тримають себе в руках», – прокоментував ситуацію високопоставлений представник Пентагона.

Також ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат та деяких резервів. До того ж на початку великого наступу їх зазвичай потрібно в кілька разів більше. РФ тим часом компенсувала втрати внаслідок поповнення особового складу. Але тепер успіхи ворога є повільними та передбачуваними.

«Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має у своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу», – пише WSJ.

Нагадаємо, російські загарбники неодноразово скидали планерні бомби, якими атакують Україну, на свою територію. У внутрішніх документах влади Білгородщини, які отримала американська газета The Washington Post, вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Зокрема, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати теорію перемоги російського диктатора Володимира Путіна і не допустити затягування війни більше. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що теорія перемоги російського диктатора, згідно з якою Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення до знищення української державності.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку. Це відбулося внаслідок того, що Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії.

До слова, нині на полі бою Україна втрачає одного військового, тоді як Росія – шість окупантів. Таке співвідношення фіксують на Харківському та Покровському напрямках.