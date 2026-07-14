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14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 14 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 липня у світі відзначають День обізнаності про акул, Міжнародний день небінарних людей та національне свято Франції – День взяття Бастилії. До кінця року залишається 170 днів. Православні віряни вшановують пам'ять святого апостола від сімдесяти Акили, благовірного князя Оскольда – першомученика Київського та інших святих.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День обізнаності про акул

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 14 липня у світі відзначають День обізнаності про акул (Shark Awareness Day), який покликаний привернути увагу до збереження одних із найдавніших мешканців Світового океану, які існують на Землі понад 400 мільйонів років.

Мета цієї дати – розповісти про ключову роль акул у підтриманні балансу морських екосистем, адже вони є верхівкою харчового ланцюга й допомагають підтримувати здоров'я популяцій інших морських видів. Свято також покликане спростувати поширені стереотипи, що зображують акул виключно небезпечними хижаками, хоча більшість їхніх видів не становить загрози для людини.

Водночас природоохоронні організації наголошують, що через надмірний промисловий вилов, браконьєрство, забруднення океанів і зміну клімату чисельність багатьох видів акул стрімко скорочується, а деякі вже перебувають під загрозою зникнення. День обізнаності про акул є нагадуванням про необхідність захисту морського біорізноманіття та відповідального ставлення до збереження океанічних екосистем.

Міжнародний день небінарних людей

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

14 липня у світі також відзначають Міжнародний день небінарних людей (International Non-Binary People's Day).

Дату обрали символічно – вона розташована рівно посередині між Міжнародним жіночим днем, який відзначають 8 березня, та Міжнародним чоловічим днем, що припадає на 19 листопада.

Мета цього свята – привернути увагу до небінарних людей, чия гендерна ідентичність не визначається виключно як чоловіча або жіноча, а також сприяти поширенню знань про гендерне різноманіття. День покликаний підвищити суспільну обізнаність про виклики, з якими стикаються небінарні люди, зокрема щодо визнання їхньої ідентичності та рівного ставлення. Ініціативу щороку підтримують правозахисні організації та громадські спільноти в різних країнах світу, проводячи інформаційні кампанії, освітні заходи та тематичні дискусії.

День взяття Бастилії

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

14 липня Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії, яке є символом боротьби за свободу, громадянські права та демократію. Саме цього дня 1789 року жителі Парижа штурмом захопили фортецю-в'язницю Бастилію, яка уособлювала необмежену владу французької монархії та королівський абсолютизм. Ця подія стала переломним моментом Великої французької революції, що докорінно змінила політичний устрій країни та вплинула на розвиток демократичних ідей у всій Європі.

Традиційно 14 липня у Франції проходять військові паради, урочисті церемонії, концерти, народні гуляння та масштабні феєрверки, а центральною подією традиційно є військовий парад на Єлисейських полях у Парижі за участю президента країни.

День взяття Бастилії вважається одним із найважливіших державних свят Франції та символізує єдність нації, свободу, рівність і братерство.

Релігійні свята та їхня історія

Святий апостол Акила та благовірний князь Оскольд

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

14 липня за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам'ять святого апостола від сімдесяти Акили – одного з найближчих учнів і співпрацівників апостола Павла. Разом із дружиною Прискиллою він проповідував християнство, допомагав створювати перші християнські громади та загинув мученицькою смертю за віру.

Цього ж дня Церква вшановує благовірного князя Оскольда (у святому хрещенні Миколая) – першомученика Київського. За церковною традицією, він став одним із перших київських правителів, які прийняли християнство, а його діяльність пов'язують із виникненням перших християнських громад у Києві ще до Хрещення Русі князем Володимиром Великим. Також цього дня згадують мученика Юста Римського, преподобних Єлія, Онисима Магнезійського та Стефана Махрицького.

Народні вірування та прикмети

  • Ясний і сухий день віщує теплу й тривалу осінь.
  • Дощ 14 липня – до дощової погоди ще протягом кількох днів та врожайного грибного сезону восени.
  • Глухий грім – до нетривалого дощу, гучний – до сильної зливи.
  • Чайки спокійно плавають на воді – буде гарна погода.
  • Ясне зоряне небо ввечері – до кількох сонячних і теплих днів.

Що не можна робити сьогодні

За церковною традицією 14 липня вірянам рекомендують присвятити день молитві, добрим справам і духовному вдосконаленню. Церква закликає уникати злоби, заздрості, сварок, пліток, лихослів'я та лінощів, натомість проявляти милосердя, підтримувати ближніх і допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

У народній традиції цього дня також існує низка застережень:

  • не можна викидати залишки їжі – за звичаєм їх краще віддати домашнім тваринам або птахам;
  • не рекомендується підбирати на вулиці знайдені гроші чи приносити їх додому, а також позичати кошти, оскільки це пов'язували з можливими фінансовими втратами;
  • не варто лінуватися чи відкладати важливі справи. За повір'ями, сумлінна праця, щедрість і добрі вчинки цього дня можуть стати запорукою добробуту та удачі протягом року.

Історичні події

  • 100 р. до н. е. – народився Гай Юлій Цезар, видатний давньоримський полководець і державний діяч, чиї реформи заклали фундамент Римської імперії.
  • 1099 рік – учасники Першого хрестового походу розпочали вирішальний штурм Єрусалима.
  • 1679 рік – англійський король Карл II видав «Хабеас Корпус» – акт, який гарантував громадянам право на справедливий суд і став основою сучасних англомовних правових систем.
  • 1711 рік – у ході Прутської кампанії оточена московська армія Петра I капітулювала перед союзними силами українського гетьмана Пилипа Орлика, кошового Костя Гордієнка та кримського хана. За Прутським миром Москва відмовлялася від претензій на Запорожжя та Правобережжя.
  • 1776 рік – видатний мореплавець Джеймс Кук вирушив із Плімута у свою третю й останню навколосвітню експедицію.
  • 1789 рік – взяття Бастилії в Парижі, що стало початком Великої французької революції.
  • 1795 рік – вперше офіційно виконано державний гімн Франції «Марсельєза».
  • 1867 рік – Альфред Нобель уперше продемонстрував винайдений ним динаміт.
  • 1917 рік – під час Першої світової війни німецька армія вперше у світі застосувала бойову отруйну речовину іприт у ході другої Іпрської битви.
  • 1933 рік – у Німеччині всі політичні партії, крім нацистської, були заборонені.
  • 1941 рік – керівництво СРСР ухвалило рішення відправити на фронт у складі штрафних батальйонів 577 тисяч в'язнів радянських концтаборів.
  • 1965 рік – космічний апарат Mariner 4 передав перші в історії фотографії поверхні Марса.
  • 1984 рік – режисер Андрій Тарковський на пресконференції в Мілані офіційно оголосив про відмову повертатися до СРСР і залишився на Заході.
  • 1989 рік – радянський режим стратив Івана Гончарука – вояка УПА та члена ОУН, який став одним із останніх борців за незалежність України, убитих комуністичною системою перед розпадом СРСР.
  • 2015 рік – космічний апарат New Horizons здійснив історичний проліт повз Плутон, передавши перші детальні знімки карликової планети.

Іменини

День ангела за новим церковним календарем святкують: Акила, Микола, Юст, Ілля, Онисим, Степан.

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія Україна традиції свято

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