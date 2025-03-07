Умєров обговорював безпілотні системи та протиповітряну оборону України з міністром оборони Нідерландів

Умєров написав, що підтримка Нідерландів залишається незмінною

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди виділять €700 млн на дрони для України. Як інформує «Главком», про це Умєров заявив після зустрічі з міністром оборони Нідерландів.

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув з робочою поїздкою до Нідерландів, де зустрівся зі своїм колегою Рубеном Бреккельмансом. За його словами, головними темами під час переговорів сторін стали безпілотні системи та протиповітряна оборона.

Міністр оборони України відвідав з робочою поїздкою Нідерланди фото: t.me/ministry_of_defense_ua

«Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і ця підтримка залишається незмінною», – підкреслив міністр. У своєму повідомленні Умєров анонсував військову допомогу для України. Він повідомив, що країна виділить €700 млн на дрони.

Також він повідомив, що під час зустрічі з Бреккельмансомо обговорювали конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам.

«Розвиток «Лінії дронів». Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню», – додав Умєров.

«Дякую Рубену Бреккельмансу та всій команді Міністерства оборони Нідерландів за чітку позицію, швидкі рішення та реальну допомогу», – підсумував міністр.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Діка Схоофа у соцмережі X писав, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну у війні з російськими агресорами та готові інвестувати у виробництво безпілотників 700 млн євро.

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року Україна отримала від Нідерландів додаткові винищувачі F-16