Зеленський під час засідання у форматі «Рамштайн» повідомив про угоду з Німеччиною

Україна й Німеччина підписали оборонну угоду про поєднання технологій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», передає «Главком».

Президент пояснив, що угода з Німеччиною має поєднати спроможності обох країн.

Основна мета «Рамштайну» – обговорення, синхронізація і прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни. Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни. Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» є посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет. За словами глави держави, підготовка до зустрічі розпочалася ще напередодні під час переговорів із генеральним секретарем НАТО та міністром оборони Німеччини.

Раніше стало відомо, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» у квітні 2026 року отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники.