Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нове джерело газу для України. Хорватія анонсувала розширення СПГ-термінала

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нове джерело газу для України. Хорватія анонсувала розширення СПГ-термінала
Хорватія відкриває для України нові можливості постачання газу
фото: offshore-energy.biz

Потужність термінала на острові Крк планують збільшити майже на третину, а додаткові обсяги газу можуть спрямувати до України вже з 2027 року

Хорватія планує майже на 30% розширити потужності свого єдиного термінала скрапленого природного газу. Реалізація проєкту може збільшити обсяги газу, доступного для постачання до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю виконавчого директора хорватської державної енергетичної компанії LNG Croatia Івана Фугаса агентству Bloomberg.

Йдеться про СПГ-термінал, розташований на адріатичному острові Крк. Його комерційну потужність планують збільшити на 1 млрд куб. м на рік. Очікується, що на початку 2027 року об’єкт зможе приймати до 4,5 млрд куб. м газу щороку.

«Ми плануємо провести аукціон на збільшення потужностей у першому кварталі наступного року, а контракти будуть діяти до 2040 року. Розширення нашого терміналу може найкраще служити Україні», – сказав Фугас.

За інформацією агентства, кілька країн Східної Європи шукають додаткові можливості для імпорту скрапленого природного газу. Це має допомогти їм диверсифікувати джерела постачання, знизити вартість енергоносія та посилити енергетичну безпеку.

Для України додаткові маршрути імпорту газу мають особливе значення у зимовий період, коли споживання енергоносія зростає. Крім того, російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та об’єкти газовидобутку збільшують потребу країни у постачаннях із держав Європейського Союзу.

Керівник LNG Croatia також заявив, що послуги хорватського СПГ-термінала залишаються одними з найдешевших у Європі. За його словами, йдеться про загальну вартість використання термінала та подальшого транспортування газу трубопроводами.

«Ціни LNG Croatia є одними з найнижчих у Європі, особливо якщо порівнювати на основі спільних витрат на термінал і трубопровід. Якщо на аукціоні наступного року ми продамо всі потужності, ми можемо розглянути можливість додати ще більше потужностей, але це рішення має бути ухвалено на рівні держави», – сказав Фугас.

Водночас наявні потужності об’єкта вже мають високий попит. Чинні клієнти LNG Croatia, серед яких хорватські енергетичні компанії та кілька підприємств з Угорщини, забронювали їх до 2036 року.

Фугас повідомив, що приблизно дві третини газу, який надходитиме до хорватського термінала, постачатимуть зі Сполучених Штатів. Ще близько 11% припадатиме на Тринідад і Тобаго, а приблизно 9% – на Алжир.

Запланований аукціон на додаткові потужності мають провести у першому кварталі 2027 року. Контракти, укладені за його результатами, діятимуть до 2040 року. У разі високого попиту Хорватія може розглянути подальше розширення термінала, однак таке рішення має ухвалити керівництво держави.

Нагадаємо, однією з ключових проблем української газовидобувної галузі залишаються сотні так званих «сплячих» спецдозволів, власники яких роками не ведуть реального видобутку. За оцінкою власника компанії «Альфа Газ» Олександра Кацуби, йдеться приблизно про 200–300 таких ліцензій.

Читайте також:

Теги: газ Хорватія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розкрив, що почув від Путіна про завершення війни
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
Сьогодні, 15:29
10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 липня, 00:00
Україні потрібна правильна Конституція
Нова Конституція після війни: чому без цього не обійтися
28 червня, 19:25
За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва
Міністр закордонних справ Польщі зробив важливу заяву про війну в Україні
27 червня, 15:37
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прийняв символічну естафету від Польщі на церемонії закриття конференції у Гданську
Стало відомо, хто прийме наступну конференцію з відновлення України
27 червня, 07:45
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України у Гданську
Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України
26 червня, 02:02
Свіча пам'яті над місцем трагедії як нагадування і попередження для водіїв
Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: на місці трагедії з'явився символічний знак пам'яті
23 червня, 13:15
Українські дрони атакували нафтовий термінал у Керчі
Пророцтво про Крим здійснюється
21 червня, 18:18
Трамп: Якби він просто пішов прямо шосе до міста, вони були б у Києві через чотири години, і Україна нічого не змогла б зробити
Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні
19 червня, 22:48

Політика

Нове джерело газу для України. Хорватія анонсувала розширення СПГ-термінала
Нове джерело газу для України. Хорватія анонсувала розширення СПГ-термінала
США передумали тиснути? «Пекельні санкції» проти Росії пом'якшено
США передумали тиснути? «Пекельні санкції» проти Росії пом'якшено
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
«Вам не вижити». Трамп висунув новий ультиматум іранським аятолам
«Вам не вижити». Трамп висунув новий ультиматум іранським аятолам
Росія може застосувати українські дрони: Польща попереджає про можливі провокації
Росія може застосувати українські дрони: Польща попереджає про можливі провокації
Перша партія з нового заводу. Rheinmetall почав постачати Україні новітні снаряди
Перша партія з нового заводу. Rheinmetall почав постачати Україні новітні снаряди

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
174K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua