Нове джерело газу для України. Хорватія анонсувала розширення СПГ-термінала

Потужність термінала на острові Крк планують збільшити майже на третину, а додаткові обсяги газу можуть спрямувати до України вже з 2027 року

Хорватія планує майже на 30% розширити потужності свого єдиного термінала скрапленого природного газу. Реалізація проєкту може збільшити обсяги газу, доступного для постачання до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю виконавчого директора хорватської державної енергетичної компанії LNG Croatia Івана Фугаса агентству Bloomberg.

Йдеться про СПГ-термінал, розташований на адріатичному острові Крк. Його комерційну потужність планують збільшити на 1 млрд куб. м на рік. Очікується, що на початку 2027 року об’єкт зможе приймати до 4,5 млрд куб. м газу щороку.

«Ми плануємо провести аукціон на збільшення потужностей у першому кварталі наступного року, а контракти будуть діяти до 2040 року. Розширення нашого терміналу може найкраще служити Україні», – сказав Фугас.

За інформацією агентства, кілька країн Східної Європи шукають додаткові можливості для імпорту скрапленого природного газу. Це має допомогти їм диверсифікувати джерела постачання, знизити вартість енергоносія та посилити енергетичну безпеку.

Для України додаткові маршрути імпорту газу мають особливе значення у зимовий період, коли споживання енергоносія зростає. Крім того, російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та об’єкти газовидобутку збільшують потребу країни у постачаннях із держав Європейського Союзу.

Керівник LNG Croatia також заявив, що послуги хорватського СПГ-термінала залишаються одними з найдешевших у Європі. За його словами, йдеться про загальну вартість використання термінала та подальшого транспортування газу трубопроводами.

«Ціни LNG Croatia є одними з найнижчих у Європі, особливо якщо порівнювати на основі спільних витрат на термінал і трубопровід. Якщо на аукціоні наступного року ми продамо всі потужності, ми можемо розглянути можливість додати ще більше потужностей, але це рішення має бути ухвалено на рівні держави», – сказав Фугас.

Водночас наявні потужності об’єкта вже мають високий попит. Чинні клієнти LNG Croatia, серед яких хорватські енергетичні компанії та кілька підприємств з Угорщини, забронювали їх до 2036 року.

Фугас повідомив, що приблизно дві третини газу, який надходитиме до хорватського термінала, постачатимуть зі Сполучених Штатів. Ще близько 11% припадатиме на Тринідад і Тобаго, а приблизно 9% – на Алжир.

Запланований аукціон на додаткові потужності мають провести у першому кварталі 2027 року. Контракти, укладені за його результатами, діятимуть до 2040 року. У разі високого попиту Хорватія може розглянути подальше розширення термінала, однак таке рішення має ухвалити керівництво держави.

Нагадаємо, однією з ключових проблем української газовидобувної галузі залишаються сотні так званих «сплячих» спецдозволів, власники яких роками не ведуть реального видобутку. За оцінкою власника компанії «Альфа Газ» Олександра Кацуби, йдеться приблизно про 200–300 таких ліцензій.