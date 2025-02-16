Волинський ТЦК пояснив, чому баскетболіста Конєва не випустили з України грати за збірну

Згідно з даними системи «Оберіг», Конєв не з’явився за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістці

Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував затримання українського баскетболіста Володимира Конєва, якого не випустили за кордон на матчі відбору до Євробаскету-2025.

«Сьогодні вранці, о 6:10 на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» під час перевірки документів прикордонниками було виявлено громадянина України Конєва Володимира, який перебував у розшуку як порушник військового обліку. Громадянин слідував як пасажир автобуса. Згідно з даними системи «Оберіг», Конєв не з’явився за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістці, яка була надіслана 1 листопада 2024 року.

Прикордонники передали затриманого працівникам поліції Волинської області, які доправили його до ТЦК та СП Волинської області для подальших дій.

Окремо зазначаємо, що листи за підписом міністрів України, адресовані голові Державної прикордонної служби, мають виключно рекомендаційний характер і не є підставою для безперешкодного перетину державного кордону. Такий лист може бути підставою для виїзду лише за умови, що громадянин оновив свої військово-облікові дані та не є порушником військового обліку.

У відповідь на заяву президента БК «Дніпро» наголошуємо, що всі громадяни України є рівними перед законом, незалежно від їхньої професії чи статусу. Військовий облік є обов’язком кожного військовозобов’язаного, і його необхідно виконувати відповідно до норм закону.

Ми вдячні усім спортсменам, які гідно представляють Україну на міжнародній арені, прославляючи нашу країну та демонструючи її силу й талант. Водночас нагадуємо, що виконання військового обов’язку є невід’ємною частиною відповідальності кожного громадянина перед державою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, баскетболіста «Дніпра» Володимира Конєва, який їхав у Латвію на матчі збірної України, затримали прикордонники. Його доправили до Луцького ТЦК.

Президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв повідомив, що Конєв пропустить вирішальні матчі збірної України у відборі до Євробаскету-2025. Він також вважає, що важливість Конєва для баскетбольної збірної співставна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.