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Хвиля збила з ніг: в Одесі шукають дівчину, яка зникла під час шторму (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хвиля збила з ніг: в Одесі шукають дівчину, яка зникла під час шторму (фото)
До пошуків зниклої залучені водолази
фото Головне управління ДСНС України в Одеській області

Дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море

Лейтенанта поліції з Рівненської області, яку ввечері 2 червня в Одесі змило хвилею в море, досі не можуть знайти.  Про це повідомляє Головне управління Державнлї служби України з надзвичайних ситуацій у Одеській області. 

Як повідомили «Думській» джерела в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня. Вчора вони пішли гуляти в Аркадію, де постраждала пила слабоалкогольні напої.

Близько дев'ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.

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До пошуків зниклої залучені водолази
фото Головне управління ДСНС України в Одеській області

До пошуків зниклої залучені водолази ДСНС., повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області. 

Нагадаємо, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад трьох десятків дітей. У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно.

Теги: Чорне море Одеса поліція

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