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В окупованій Макіївці спалахнула сильна пожежа (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованій Макіївці спалахнула сильна пожежа (фото)
фото: Telegram

Частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу

21 грудня в окупованій Макіївці Донецької області спалахнула велика пожежа. У поруч розташованій Ясинуватій зник газ. Про це повідомляє гауляйтер Макіївки Владислав Ключаров, гауляйтер Ясинуватої Дмитро Шевченко.

«У Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби», – заявив Ключаров.

За його словами, деталі події з'ясовують.

Шевченко ж заявив, що нібито внаслідок обстрілу Макіївки пошкоджено систему газопостачання міст «ДНР», зокрема і Ясинуватої.

«Місто без газу. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу», – написав гауляйтер Ясинуватої.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Донецьку 19 грудня, під обстріли потрапили кілька районів. Від них начебто постраждали 15 місцевих мешканців.

Нагадаємо, нещодавно у Донецьку спалахнула велика пожежа: у мережі повідомили про приліт по базі окупантів.

Теги: пожежа місто Макіївка гауляйтер

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