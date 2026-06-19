Маріуполь охопили пожежі: безпілотники атакували окуповані території

Місцеві мешканці писали про гучні звуки в районі порту та появу безпілотників безпосередньо над містом

Андрющенко: рух на трасі Маріуполь – Донецьк ускладнений через наслідки ударів

У тимчасово окупованому Маріуполі вночі сталася серія прильотів, унаслідок чого в місті спалахнули численні пожежі. Під ударом також опинилися окуповані Мелітополь і Бердянськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Центру дослідження окупації Петра Андрющенка та Telegram-канал Supernova+.

За словами Андрющенка, у Маріуполі вже сталося щонайменше три прильоти, і обстановка в місті залишається напруженою. Частина Приморського району залишилася без вікон через роботу російської протиповітряної оборони.

скрін: місцеві ТГ-канали

Ускладнений рух спостерігається й на трасах, що з'єднують окуповані міста, – Маріуполь – Донецьк та Новоазовськ – Сімферополь. Андрющенко також повідомив про ураження в окупованому Луганську.

фото: соцмережі

Telegram-канал Supernova+, який моніторить наслідки ударів, написав про пожежу в районі Маріупольського порту після одного з прильотів. За даними каналу, вогонь спалахнув також на лівому березі міста, де пролунало кілька потужних вибухів, та в районі Східного.

Місцеві мешканці писали про гучні звуки в районі порту та появу безпілотників безпосередньо над містом. Окупаційні Telegram-канали зі свого боку повідомили про групу дронів у Мангушському районі поблизу Маріуполя.

Офіційного підтвердження ураження конкретних об'єктів наразі немає. «Главком» слідкує за розвитком подій і доповнюватиме матеріал.

Нагадаємо, дрони раніше вже атакували окуповані Маріуполь й Алчевськ – тоді в Маріуполі загорілися щонайменше три підстанції. До слова, у ніч на 28 травня в окупованому місті теж пролунали потужні вибухи, після яких розгорілася масштабна пожежа.