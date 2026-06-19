Маріуполь охопили пожежі: безпілотники атакували окуповані території
Андрющенко: рух на трасі Маріуполь – Донецьк ускладнений через наслідки ударів
У тимчасово окупованому Маріуполі вночі сталася серія прильотів, унаслідок чого в місті спалахнули численні пожежі. Під ударом також опинилися окуповані Мелітополь і Бердянськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Центру дослідження окупації Петра Андрющенка та Telegram-канал Supernova+.
За словами Андрющенка, у Маріуполі вже сталося щонайменше три прильоти, і обстановка в місті залишається напруженою. Частина Приморського району залишилася без вікон через роботу російської протиповітряної оборони.
Ускладнений рух спостерігається й на трасах, що з'єднують окуповані міста, – Маріуполь – Донецьк та Новоазовськ – Сімферополь. Андрющенко також повідомив про ураження в окупованому Луганську.
Telegram-канал Supernova+, який моніторить наслідки ударів, написав про пожежу в районі Маріупольського порту після одного з прильотів. За даними каналу, вогонь спалахнув також на лівому березі міста, де пролунало кілька потужних вибухів, та в районі Східного.
Місцеві мешканці писали про гучні звуки в районі порту та появу безпілотників безпосередньо над містом. Окупаційні Telegram-канали зі свого боку повідомили про групу дронів у Мангушському районі поблизу Маріуполя.
Офіційного підтвердження ураження конкретних об'єктів наразі немає. «Главком» слідкує за розвитком подій і доповнюватиме матеріал.
Нагадаємо, дрони раніше вже атакували окуповані Маріуполь й Алчевськ – тоді в Маріуполі загорілися щонайменше три підстанції. До слова, у ніч на 28 травня в окупованому місті теж пролунали потужні вибухи, після яких розгорілася масштабна пожежа.
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