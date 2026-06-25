Окупанти відступили з Кінбурна? ЗСУ пояснили, хто контролює територію

Кінбурнська коса залишається зоною бойових дій

Військово-морські сили ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових з території Кінбурнської коси.

Як інформує «Главком», речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів «Суспільному», що Кінбурнська коса лишається стратегічно важливою для окупантів.

«Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса – це зона бойових дій», – зазначив Плетенчук.

Напередодні українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції.

🇺🇦 Синьо-жовтий прапор замайорів на Кінбурнській косі, повідомляють Сили оборони Півдня



Наші захисники змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. pic.twitter.com/x1wB6qVxIr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2026

Зазначимо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення, оскільки розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем та дає змогу контролювати частину морської акваторії.

Нагадаємо, Сили оборони України завдають серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема, повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.