Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти відступили з Кінбурна? ЗСУ пояснили, хто контролює територію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти відступили з Кінбурна? ЗСУ пояснили, хто контролює територію
колаж: glavcom.ua

Кінбурнська коса залишається зоною бойових дій

Військово-морські сили ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових з території Кінбурнської коси.

Як інформує «Главком», речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів «Суспільному», що Кінбурнська коса лишається стратегічно важливою для окупантів.

«Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса – це зона бойових дій», – зазначив Плетенчук.

Напередодні українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції. 

Зазначимо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення, оскільки розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем та дає змогу контролювати частину морської акваторії. 

Нагадаємо, Сили оборони України завдають серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема, повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Миколаївщина окуповані території Кінбурнська коса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримський міст знову стає головною ціллю для ЗСУ?
Перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть?
1 червня, 12:12
Війна в Україні перетворилася на глобальну «живу лабораторію»
Коли закінчиться війна? Відповідь ховається не в політиці
2 червня, 16:26
Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки
Бойові виплати військовим у 2026 році: скільки, коли нараховують і чому виникають затримки
25 травня, 21:48
Фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі»
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
30 травня, 18:32
Пошкоджений автомобільний міст у районі Чонгара на адмінмежі між окупованою Херсонщиною та Кримом
Удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня – DeepState
10 червня, 23:00
Монети мають номінал 10 грн
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені двом областям України
12 червня, 18:32
Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня
Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня
14 червня, 05:55
Головком повідомив про нові підрозділи БпЛА для прикриття кордону
Сирський оголосив про створення нових підрозділів БпЛА для захисту кордону
16 червня, 09:56
Олександра Олійникова публічно пояснила ситуацію
Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони
27 травня, 22:00

Події в Україні

«Такого не было никогда». Гауляйтер окупованого Криму звернувся до жителів півострова
«Такого не было никогда». Гауляйтер окупованого Криму звернувся до жителів півострова
Що може врятувати Крим від енергетичного колапсу? Ексміністр назвав найшвидше рішення
Що може врятувати Крим від енергетичного колапсу? Ексміністр назвав найшвидше рішення
Окупанти відступили з Кінбурна? ЗСУ пояснили, хто контролює територію
Окупанти відступили з Кінбурна? ЗСУ пояснили, хто контролює територію
Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)
Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)
РФ вдарила по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині: є загиблий
РФ вдарила по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині: є загиблий
Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам
Християнський корпус, БФ «Надія» та Валерій Дубіль передали 20 скутерів ветеранам

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua