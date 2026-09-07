В окупованому Криму пролунали вибухи

Ймовірно, в Армянську було уражено склад боєприпасів

У ніч на 7 вересня в окупованому Криму зафіксовано серію вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

За повідомленнями місцевих жителів, в Армянську мобільні вогневі групи намагалися збити повітряні цілі, після чого пролунав потужний вибух. У результаті атаки було уражено склад боєприпасів, де розпочалася детонація.

Окрім цього, стрілянину мобільних вогневих груп чули в районі мису Фіолент у Севастополі. Нічні події в місті відбувалися на тлі негоди – дощу та грози.

Як відомо, вночі 13 серпня тимчасово окупований Севастополь опинився без електропостачання внаслідок масованої атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури.

За даними каналу «Кримський вітер», цілями дронів могла бути, зокрема, Балаклавська ТЕС.

Також у ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників.

Серія вибухів лунала у різних куточках півострова, а в низці населених пунктів після влучань зникло електропостачання. Атака почалася ще увечері 11 серпня. Місцеві жителі фіксували рух дронів і гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі. Через загрозу окупаційна адміністрація перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму.

Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».