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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Мелітополь після вибухів
фото: соціальні мережі

Також вибухи чули на Луганщині

У ніч на 29 червня в окупованому Мелітополі у Запорізькій області та в захопленій частині Луганщині пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Внаслідок атаки видно пожежу та задимлення.

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Крім того, під атаку потрапила окупована частина Луганшини.

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Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: вибух Луганщина окуповані території Мелітополь

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