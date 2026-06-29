Також вибухи чули на Луганщині

У ніч на 29 червня в окупованому Мелітополі у Запорізькій області та в захопленій частині Луганщині пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Внаслідок атаки видно пожежу та задимлення.

Крім того, під атаку потрапила окупована частина Луганшини.

Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область.

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників.

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя.

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.