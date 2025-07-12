В Україні хмарно та дощитиме: погода на 11 липня

На більшості території буде спостерігатись мінлива хмарність

У суботу, 12 липня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях атмосферні фронти зумовлять місцями короткочасний дощ з грозою. На решті території формуватиметься поле підвищеного тиску, що спричинить погоду без опадів.

Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 22-27° тепла; у південно-східній частині вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 15-20°, в денні години 28-33° тепла. Меньше

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; У Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.