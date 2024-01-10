ЗСУ повідомили, чи є ракетоносії у морі

У Середземному морі РФ тримає три кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр

Російські загарбники станом на 08:00 середи, 9 січня, тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні два кораблі. Ракетоносіїв немає. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

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В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі РФ тримає три кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

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Нагадаємо, станом на 08:00 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російських літаків.

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.