В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 10:00 в усіх областях України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.

До слова, за останню добу аналітики зафіксували просування РФ біля низки населених пунктів.