В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:35 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область). О 16:10 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні станом на 13:21 була оголошена повітряна тривога. Фіксувався виліт МіГ-31К. Станом на 13:38 тривогу скасовано.

До слова, союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області. Проте науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді заявив, що удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть.