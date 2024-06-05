Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:35 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область). О 16:10 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, в Україні станом на 13:21 була оголошена повітряна тривога. Фіксувався виліт МіГ-31К. Станом на 13:38 тривогу скасовано.

До слова, союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області.  Проте науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді заявив, що удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть.

Читайте також: Втрати ворога станом на 5 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві пролунали вибухи
У Києві вибухи, працює ППО (оновлено)
8 травня, 05:07
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
11 травня, 11:36
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух
11 травня, 21:30
В окремих частинах Харківщини відбій тривоги не оголошували вже кілька днів
На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу
17 травня, 02:23
Тривога охоплювала всі східні області, низку центральних, південних і північних регіонів
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 40 хвилин
19 травня, 11:58
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
26 травня, 05:24
Повітряна тривога тривала майже дві години
Повітряна тривога тривала майже дві години
30 травня, 05:16
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
1 червня, 04:16
Влада планує проводити консультації з фахівцями, щоб після відкриття рух дамбою ГЕС був безпечним
Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані
1 червня, 18:44

Події в Україні

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків – Сирський
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків – Сирський
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Пропонував хабар НАБУ та САП: оголошено підозру адвокату з компанії Масі Найєма
Пропонував хабар НАБУ та САП: оголошено підозру адвокату з компанії Масі Найєма
Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького
Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького
Наталія Гуменюк отримала нову посаду
Наталія Гуменюк отримала нову посаду
Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк
Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
24K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
18K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
13K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
8706
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
8237
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua