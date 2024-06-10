В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:44 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Нагадаємо, військовослужбовці протиповітряної оборони збройних сил РФ отримали наказ на евакуацію сімей із Криму. Паралельно, загарбники створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА.

До слова, у ніч на 10 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема повідомлялося про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

Також у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.