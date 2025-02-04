У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:51 у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через застосування балістичного озброєння.

О 22:31 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Працівники ДСНС рятують людей після ворожої атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир – вибиті вікна. Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради та пошкоджено адміністративну будівлю. Згодом президент України повідомив, що було зруйновано частину будівлі міської ради.

До слова, триває 1077-й день повномасштабної війни. Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.