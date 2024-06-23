Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Небо над Україною можна закрити майже повністю: ексрозвідник назвав засоби

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Небо над Україною можна закрити майже повністю: ексрозвідник назвав засоби
Ексголова розвідки відзначив необхідність прискорити передавання Україні систем ППО
фото з відкритих джерел

Важливим доповненням для захисту від повітряних ударів РФ мають стати винищувачі F-16

Самих лише західних систем ППО недостатньо для повного закриття неба, важливим доповненням для захисту від повітряних ударів держави-агресорки мають стати винищувачі F-16. На цьому наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж в коментарі «24 каналу».

За його словами, вже найближчим часом, з огляду на заяви західних лідерів, ці літаки б мали прибути до України.

Окрім того, ексголова розвідки відзначив необхідність прискорити передавання Україні систем ППО.

«Механізми є, політична воля є, законодавчі рішення є, тож на сьогодні важливо прискорити терміни постачання. Тоді ми захистимо і Херсон, і Харків, і фактично усі регіони. Є ще й другий ешелон ППО – французькі та німецькі IRIS-T. Це надійні системи протидії і «Шахедам», і ракетам. Думаю, що через один-три місяці ми отримаємо і Patriot, і десятки інших засобів», – зазначив Микола Маломуж.

При цьому він зазначив, що навіть разом із винищувачами F-16 цього буде недостатньо для повного закриття неба.

«Але це вже на 90% закрите небо у різних секторах. Зокрема, на лінії, де є важливі оборонні та енергетичні системи, і, звісно, на лінії фронту, де передбачені удари ворожих сил», – наголосив Маломуж.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.

Читайте також:

Теги: Харків навчання Україна Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі росіяни закріпилися на невеликій ділянці прикордонної смуги з панівними висотами
Російський наступ на Харківщині захлинувся. Воєнний огляд
19 червня, 10:10
Під час війни у Чечні Єфрем Лукацький усвідомив, якими важливими є «перші слова»
Легендарний фотокореспондент: «На війні від першої фрази залежить твоє життя»
18 червня, 04:00
Коефіцієнт на перемогу України становить 1.90
Євро-2024. Букмекери оцінили шанси України у грі з Румунією
17 червня, 13:04
Під націоналізацію потрапили навчальний корпус, гараж та велика земельна ділянка Яценюка у Ялті
У Криму окупанти привласнили активи Яценюка та Джамали
12 червня, 12:34
Російські бомбардувальники стріляють ракетами, щоб не просто пошкодити критичну інфраструктуру, але й загалом «просадити» наш оборонний потенціал
Війна на виснаження. Починається новий виток протистояння
1 червня, 20:00
Росіяни також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю
Американські аналітики встановили три локації на території РФ, де концентруються окупанти
27 травня, 08:12
Учора, 25 травня, ворог завдав ракетних ударів по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові
Обстріли Харкова: Центр протидії дезінформації назвав головну мету РФ
26 травня, 11:59
Російські окупанти здійснили 23 травня масовий обстріл Харкова
Згоріло 50 тис. книг: Зеленський показав, який вигляд має друкарня у Харкові (відео)
24 травня, 11:21
Швейцарія взялась за безпеку під час саміту
Швейцарія закриє небо над містом, де відбуватиметься Саміт миру
24 травня, 11:18

Події в Україні

Небо над Україною можна закрити майже повністю: ексрозвідник назвав засоби
Небо над Україною можна закрити майже повністю: ексрозвідник назвав засоби
На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер
На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер
Стала відома причина раптового викиду на коксохімі у Кривому Розі
Стала відома причина раптового викиду на коксохімі у Кривому Розі
Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState
Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState
Наслідки удару по Харкову (фото, відео)
Наслідки удару по Харкову (фото, відео)
У Криму через роботу російської ППО загинула дочка заступника мера Магадана
У Криму через роботу російської ППО загинула дочка заступника мера Магадана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
25K
У Києві пролунали вибухи
23K
Трійця 2024 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
16K
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
12K
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

Новини

За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Сьогодні, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Сьогодні, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Вчора, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua