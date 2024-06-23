Небо над Україною можна закрити майже повністю: ексрозвідник назвав засоби

Важливим доповненням для захисту від повітряних ударів РФ мають стати винищувачі F-16

Самих лише західних систем ППО недостатньо для повного закриття неба, важливим доповненням для захисту від повітряних ударів держави-агресорки мають стати винищувачі F-16. На цьому наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж в коментарі «24 каналу».

За його словами, вже найближчим часом, з огляду на заяви західних лідерів, ці літаки б мали прибути до України.

Окрім того, ексголова розвідки відзначив необхідність прискорити передавання Україні систем ППО.

«Механізми є, політична воля є, законодавчі рішення є, тож на сьогодні важливо прискорити терміни постачання. Тоді ми захистимо і Херсон, і Харків, і фактично усі регіони. Є ще й другий ешелон ППО – французькі та німецькі IRIS-T. Це надійні системи протидії і «Шахедам», і ракетам. Думаю, що через один-три місяці ми отримаємо і Patriot, і десятки інших засобів», – зазначив Микола Маломуж.

При цьому він зазначив, що навіть разом із винищувачами F-16 цього буде недостатньо для повного закриття неба.

«Але це вже на 90% закрите небо у різних секторах. Зокрема, на лінії, де є важливі оборонні та енергетичні системи, і, звісно, на лінії фронту, де передбачені удари ворожих сил», – наголосив Маломуж.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.