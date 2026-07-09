Вибухівка замість серветок. Влада Херсонщини попередила про новий винахід росіян

Окупанти вигадали нестандартну обгортку для вибухових пристроїв

Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За словами глави регіону, не виключено, що для маскування вибухівки можуть використовувати не лише упаковки з-під серветок, а й інші побутові речі.

«Укотре закликаю жителів Херсонщини дотримуватися правил мінної безпеки: якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести», – наголосив Прокудін.

Крім того, у разі невідомих знахідок начальник ОВА закликав відійти від них на безпечну відстань, попередити людей, які перебувають поряд, та негайно повідомити за телефонами 101 або 102.

Нагадаємо, що вранці 9 липня російський дрон атакував легковий автомобіль у Херсоні. За даними рятувальників, двоє людей загинули.

До слова, днями всі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області.