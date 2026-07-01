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Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 1 липня 2026 року

Безпілотники атакували російську Пензу. Водночас унаслідок ударів країни-агресорки РФ загинули люди в Харкові, на Одещині та Херсоні. Президент Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл України.

«Главком» склав добірку головних подій 1 липня.

Удар по Пензі

Безпілотники атакували російську Пензу. За попередніми даними, під ударом опинилися державний підшипниковий завод, підприємство «Маяк» та Пензенський науково-дослідний інститут електромеханічних приладів. 

Завод ВАТ «Маяк» випускає радіоелектронну та військову продукцію.

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ТОВ «Пензенський підшипниковий завод» (ГПЗ-24) спеціалізується на виробництві роликових, голчастих та лінійних підшипників, а також автомобільних комплектуючих. Хоча продукція маркується як цивільна (для автомобільної та сільськогосподарської техніки), підшипники великих розмірів є дефіцитним компонентом подвійного призначення.

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Загроза масованого обстрілу

Новий масований обстріл України може відбутися вже сьогодні вночі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

«Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки», – попередив глава держави.

Удар КАБами по Харкову

Росія одночасно атакувала кілька районів Харкова
Росія одночасно атакувала кілька районів Харкова
фото: Харківська ОВА

Російські війська вдень 1 липня здійснили масований авіаудар по Харкову, застосувавши керовані авіабомби. За попередніми даними, під ударами опинилися кілька районів міста.

За останньою підтвердженою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей. Один із загиблих – 15-річний хлопець. Також відомо щонайменше про шістьох постраждалих. Серед них – 16-річний хлопець.

Удар по маршрутці в Херсоні

В атакованій маршрутці на очах у матері загинула її 18-річна донька
В атакованій маршрутці на очах у матері загинула її 18-річна донька
фото: Прокудін Олександр/Telegram

Росіяни атакували дроном маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Є загиблі та поранені. 

В атакованій маршрутці на очах у матері загинула її 18-річна донька. Дівчина їхала оформити документи для вступу.

«Російський оператор навмисно спрямував безпілотник у бік маршрутки – у місце, де сиділи люди. Цього ранку цей терорист убив двох мирних жителів», – наголосив Прокудін.

Атака на Одещину

Наслідки удару по Одещині, 1 липня 2026 р.
Наслідки удару по Одещині, 1 липня 2026 р.
фото: ДСНС

На Одещині внаслідок ворожої атаки зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Постраждав великий український виробник санітарно-гігієнічної паперової продукції «Сніжна Панда» в Одесі.

Унаслідок влучання балістичної ракети РФ дві людини загинули, ще 13 осіб поранені.

Теги: обстріл росія Херсон Одещина Харків

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