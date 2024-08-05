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Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку на кордоні з Польщею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку на кордоні з Польщею
Найчастіше мандрівники перетинають пункти пропуску «Краковець», «Шегині» та «Рава-Руська»
фото з відкритих джерел

Минулої доби у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тис. автомобілів та понад 60 тисяч осіб

Українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина - туристичний сезон. Про це повідомляє Західне управління Державної прикордонної служби.

Як кажуть прикордонники, лише минулої доби у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тис. автомобілів та понад 60 тисяч осіб. «У пунктах пропуску прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку на 40%», – зазначено в повідомленні.

Найчастіше мандрівники перетинають пункти пропуску «Краковець», «Шегині» та «Рава-Руська», тож там спостерігаються періодичні черги. При цьому менша динаміка руху в «Смільниці», «Грушеві» та «Угринові».

«З метою зменшення часу очікування радимо обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону», – додають прикордонники.

Як повідомлялося, на прикордонному переході у польському Дорогуську (з українського боку – КПП «Ягодин») ремонтуватимуть дорожнє покриття. У зв'язку із цим будуть значні труднощі з рухом транспорту.

Нагадаємо, на 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.

На 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону
На 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону
фото: Facebook/Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Де є можливість прогнозованого перетину кордону

Щоб побачити, на яких пунктах пропуску є можливість прогнозованого перетину кордону потрібно зайти на сайт у розділ «Завантаженість». Далі оберіть фільтр «Автобуси» та потрібну країну.

Назва черги «За розкладом» свідчить про те, що перевізнику доступна конкретна година для запису на перетин кордону, а значить можна планувати перетин кордону.

До слова, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

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Теги: Львівщина прикордонники кордон Держприкордонслужба

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