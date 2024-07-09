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Росіяни вдарили балістикою по сільгосппідприємству на Миколаївщині, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили балістикою по сільгосппідприємству на Миколаївщині, є поранені
Стан поранених в результаті російської атаки – середньої тяжкості
фото з відкритих джерел

Уламкові поранення отримали працівники підприємства – чоловіки 27 та 38 років

У Баштанському районі Миколаївської області російські війська вночі влучили балістичною ракетою по сільськогосподарському підприємству, поранення отримали два працівники. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«“Уночі, 9 липня, о 00:13, внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі. Уламкові поранення отримали працівники підприємства – чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували, стан – середньої тяжкості», - ідеться у повідомленні.

Також у Баштанському районі увечері, 8 липня, о 16:20, внаслідок падіння уламків збитого російського розвідувального БПЛА виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.

Первомайський район зранку, 8 липня, о 10:10 зазнав ракетної атаки. Під час роботи сил протиповітряної оборони знищені чотири крилаті ракети, уламки яких впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів та спричинили декілька займань сухої трави. Пожежі оперативно ліквідовані вогнеборцями.

У Миколаївському районі о 15:00 росіяни атакували дроном-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Цього ж дня, о 23:18, а також зранку, 9 липня, о 04:05 по громаді фіксувалися артилерійські обстріли.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, 7 липня на Миколаївщині російські окупанти завдали повторного обстрілу по рятувальниках, які гасили пожежу. Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області. 

Учора, 8 липня, внаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Також російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Внаслідок удару відомо про п'ятьох загиблих чоловіків та п'ятьох загиблих жінок. Усього постраждало 47 осіб, з них дев'ятеро – у важкому стані

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Теги: Миколаївщина війна обстріл

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