У Дніпрі пролунав вибух під час тривоги

У частині регіонів України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Сьогодні, 18 квітня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляє suspilne.media.

«У Дніпрі чутно звук вибуху» – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про повторний обстріл міста.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян залишатися в укриттях.

«Загроза зберігається. Будьте в укриттях! Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких» – написав Лукашук у Telegram.

Нагадаємо, у частині регіонів України оголошено повітряну тривогу. Загроза існує для Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Згодом «почервоніли» і Київщина, Миколаївщина і м.Київ.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. «Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» – уточнили військові.

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.