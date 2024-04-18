У Дніпрі пролунав вибух під час тривоги
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Сьогодні, 18 квітня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляє suspilne.media.
«У Дніпрі чутно звук вибуху» – йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про повторний обстріл міста.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян залишатися в укриттях.
«Загроза зберігається. Будьте в укриттях! Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких» – написав Лукашук у Telegram.
Нагадаємо, у частині регіонів України оголошено повітряну тривогу. Загроза існує для Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Згодом «почервоніли» і Київщина, Миколаївщина і м.Київ.
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. «Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» – уточнили військові.
Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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