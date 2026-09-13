Пінчук заявив про унікальний шанс посадити РФ за стіл переговорів

«Ми маємо унікальний шанс діяти зараз завдяки дивам, які здійснили українці»

Україна та її західні союзники отримали рідкісне вікно можливостей, щоб змусити Росію піти на реальні переговори щодо завершення війни. Про це заявив український бізнесмен Віктор Пінчук під час відкриття форуму YES, присвяченого концепції «Мир через силу зараз», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Пінчука, історичне гасло «мир через силу», яке помилково приписують Дональду Трампу чи Рональду Рейгану, насправді належить автору політики умиротворення агресора Невіллу Чемберлену. Це доводить, що гучні слова не мають ваги без наявності справжньої бойової потужності за ними.

Засновник YES окреслив формулу сили української держави: наявні ресурси, воля до боротьби, інновації. «Чому зараз існує реальний шанс досягти миру через силу? Якщо дуже спрощено, я можу визначити силу так: ресурси, які має у своєму розпорядженні нація, помножені на волю до боротьби, помножені на інновації. Українська воля до боротьби від самого початку була переважаючою. Українські інновації стали переважаючими у 2026 році. Саме завдяки цій подвійній перевазі з’явилося вікно можливостей. Вікно можливостей змусити нашого ворога сісти за стіл для серйозних і реальних переговорів про припинення війни. І, будь ласка, пам’ятайте: такі вікна можливостей трапляються дуже рідко й швидко зачиняються», – сказав він.

Пінчук підкреслив: завдяки західній допомозі та діям українських сил углиб території РФ палають військові аеродроми, руйнуються ракетні заводи та виникає дефіцит пального на АЗС. Україна ліквідує більше особового складу ворога, ніж РФ встигає мобілізувати, а площа деокупованих територій фактично зрівнялася з темпами ворожого просування.

За словами Пінчука, держава перетворилася на «європейську наддержаву та військову Кремнієву долину», забезпечивши суттєву перевагу у сфері інновацій.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

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