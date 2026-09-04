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Окупанти атакували Запоріжжя дронами: загорілася багатоповерхівка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Запоріжжя дронами: загорілася багатоповерхівка
Внаслідок ворожого удару травмувалася жінка, їй надали необхідну медичну допомогу
фото: ДСНС

Внаслідок російського удару травмувалася жінка, вогонь охопив дві квартири на сьомому поверсі

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару травмувалася жінка, їй надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Внаслідок атаки виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Загорілися дві квартири на сьомому поверсі, а площа займання становила близько 50 кв. м.Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. До роботи також залучили інші екстрені служби міста.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя
фото: ДСНС

За даними ДСНС, на місці атаки працювали всі необхідні служби. Вони ліквідовували наслідки російського удару та допомагали постраждалим. Обставини та масштаби пошкоджень уточнюються.

Варто зазначити, що зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Вжже є дані про загиблих та поранених. Пошкоджені машини та житлові будинки. 

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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