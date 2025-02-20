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Ворог окупував Свердлікове на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ворог окупував Свердлікове на Курщині
Росія захопила Свердлікове
мапа: DeepState

РФ просунулася біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького

Російська армія окупувала Свердлікове у Курській області. Водночас Сили Оборони України відновили положення у Лисівці Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили Оборони України відновили положення у Лисівці. Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького», – йдеться у повідомленні.

Ворог окупував Свердлікове на Курщині фото 1
мапа: DeepState

Нагадаємо, що інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Раніше російська армія окупувала село Срібне у Донецькій області, а також просунулася біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах.

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Теги: Курщина росія росіяни ЗСУ Україна війна окупанти окупація

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