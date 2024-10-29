В окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи (відео)

Над Луганськом здійнявся стовп диму, який видно з різних частин міста

Про жертв та постраждалих після вибуху поки невідомо

В окупованому Луганську зранку, 29 жовтня, пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали пишуть про «приліт».

На кадрах помітно, які після вибухів над Луганськом здіймається стовп диму, який видно з різних частин міста.

Зі слів очевидців, окупанти перекрили рух в районі парка Горького.

Про жертв та постраждалих після «прильоту» поки не повідомлялося. Місцеві жителі заявляють про можливий удар по складу боєкомплектів росіян.

Нагадаємо, у ніч на 25 Сили оборони України уразили два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині.

Раніше українські воїни завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

До слова, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.