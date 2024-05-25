У Харкові прогриміли вибухи: влада повідомила про влучання

У Харківському районі поранено цивільного чоловіка

Уранці 25 травня у Харкові було чути вибухи. Російські окупанти влучили по передмістю. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію», – написав міський голова.

Згодом він уточнив, що влучання відбулися в передмісті.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району.

«Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка. Дані уточнюються», – додав глава регіону.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях.

Згодом мер міста уточнив, що через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.