Зеленському відмовлено у промові на «Євробаченні»: Офіс президента спростував

Сергій Никифоров: «Інформація The Times не відповідає дійсності»

Заяви ЗМІ про те, що нібито Володимир Зеленський звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з проханням виступити онлайн, не відповідають дійсності. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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«Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу», – зазначив він.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023. Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії.

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Як повідомлялося, у четвер, 11 травня, в британському Ліверпулі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».