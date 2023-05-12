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Зеленському відмовлено у промові на «Євробаченні»: Офіс президента спростував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленському відмовлено у промові на «Євробаченні»: Офіс президента спростував
Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення»
фото з відкритих джерел

Сергій Никифоров: «Інформація The Times не відповідає дійсності»

Заяви ЗМІ про те, що нібито Володимир Зеленський звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з проханням виступити онлайн, не відповідають дійсності. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу», – зазначив він.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023. Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії. 

Як повідомлялося, у четвер, 11 травня, в британському Ліверпулі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

Теги: Євробачення Володимир Зеленський Сергій Никифоров Офіс президента прессекретар

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