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Загинула головна редакторка «Фокусу» Марія Скібінська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Загинула головна редакторка «Фокусу» Марія Скібінська
Марія Скібінська була досвідченою журналісткою, мала понад 18 років стажу у медіа
фото з відкритих джерел

Загибель підтвердив чоловік Марії, військовослужбовець 95-ї бригади Данило Зубко

У ДТП загинула Марія Скібінська, головна редакторка видання «Фокус» та ексголовред сайту 5 каналу. Як інформує «Главком», загибель підтвердив чоловік Марії, військовослужбовець 95-ї бригади Данило Зубко.

«Кохання моє Безмежне. Я кохав Тебе, кохаю і буду Кохати. Побачимося на тому світі», – написав він.

Загинула головна редакторка «Фокусу» Марія Скібінська фото 1

Смертельна аварія сталася 29 серпня поблизу Коростеня. За попередніми даними, Марія, яка керувала автомобілем Ford Fiesta, зіткнулася з автобусом міжнародного сполучення. Головна редакторка «Фокусу» загинула на місці разом із своєю 63-річною матір’ю, працівницею «5 каналу» Наталією Скібінською, котра також перебувала у автівці. Водій автобуса був госпіталізований.

Марія Скібінська була досвідченою журналісткою, мала понад 18 років стажу у медіа – крім «5 каналу» працювала в агенції «РБК-Україна», медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine. Протягом тривалого часу вона очолювала редакцію сайту 5 каналу.

Загинула головна редакторка «Фокусу» Марія Скібінська фото 2

У листопаді 2025 обійняла посаду головної редакторки видання «Фокус». Займалася різноманітними темами, допомагала розвивати YouTube-канал, дуже любила соціальні мережі, а також просувала нові типи контенту, які незабаром побачать читачі.

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Теги: ЗМІ смерть водій аварія Україна

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