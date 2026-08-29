На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ

ДСНС: рятувальники загасили пожежі на восьми вантажівках

У ніч проти суботи, 29 серпня, російські війська атакували Ізмаїльський район на Одещині. Внаслідок удару загинула людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію та ДСНС України.

Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. За даними ДСНС, також загорілися вісім вантажних автівок із продуктами харчування та суха трава поблизу. Пожежі оперативно ліквідували: до гасіння залучили 14 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС, а також двох бійців і одну одиницю техніки місцевої пожежної команди «Багате». На місці удару працювали також правоохоронці та медики.

Ізмаїльський район – один із найчастіших об'єктів російських повітряних атак на Одещині: лише за останній місяць місцева РДА неодноразово повідомляла про нічні удари безпілотниками по району, зокрема 11 серпня та наприкінці липня.

Нагадаємо, 22 серпня Росія вже завдавала тривалого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області – тоді постраждали троє людей, зокрема 16-річна дівчинка. Було пошкоджено приватну оселю, дачний будинок, а також агропромислове підприємство, де влучання зруйнувало три зернові силоси.