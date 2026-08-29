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На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ
Наслідки удару по району
фото: Ізмаїльська РДА

ДСНС: рятувальники загасили пожежі на восьми вантажівках

У ніч проти суботи, 29 серпня, російські війська атакували Ізмаїльський район на Одещині. Внаслідок удару загинула людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію та ДСНС України

На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ фото 1

Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. За даними ДСНС, також загорілися вісім вантажних автівок із продуктами харчування та суха трава поблизу. Пожежі оперативно ліквідували: до гасіння залучили 14 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС, а також двох бійців і одну одиницю техніки місцевої пожежної команди «Багате». На місці удару працювали також правоохоронці та медики.

На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ фото 2

Ізмаїльський район – один із найчастіших об'єктів російських повітряних атак на Одещині: лише за останній місяць місцева РДА неодноразово повідомляла про нічні удари безпілотниками по району, зокрема 11 серпня та наприкінці липня.

На Одещині загинула людина внаслідок удару РФ фото 3

Нагадаємо, 22 серпня Росія вже завдавала тривалого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області – тоді постраждали троє людей, зокрема 16-річна дівчинка. Було пошкоджено приватну оселю, дачний будинок, а також агропромислове підприємство, де влучання зруйнувало три зернові силоси.

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Теги: Одещина Ізмаїл поранення харчування будинок рятувальники росія

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