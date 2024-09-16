Кремль використає замах на Трампа проти України в інформаційному полі – РНБО

Інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про український слід

Російська влада використовує черговий замах на експрезидента Сполучених Штатів, кандидата у президенти США Дональда Трампа проти України в інформаційному полі. На цьому наголосив Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

«Росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі», – зазначив Коваленко.

Він нагадав, що у Флориді неподалік гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Його підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти США, що є однією з версій ФБР.

«ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну, полк «Азов», неодноразово відвідував Київ. Окрім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню. Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про «український слід», – зазначив Коваленко.

«Звісно ж, все це – брехня. Але інформаційне протистояння – складова війни», – наголосив керівник Центру.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві.

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Також відомо, що підозрюваний у спробі замаху на ексочільника США і чинного кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут висловлював підтримку Україні після вторгнення Росії.