Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Невістка ексголови Хмельницької МСЕК Крупи отримала підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Невістка ексголови Хмельницької МСЕК Крупи отримала підозру
Син екскерівниці Хмельницької МСЕК Олександр Крупа з дружиною Катериною
фото з соцмереж Тетяни Крупи

Катерина Крупа приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (місто Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Їй інкримінується умисне внесення недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Правоохоронці публічно не розкривають ім’я підозрюваної, однак за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Катерину Крупу, невістку одіозної екскерівниці МСЕК Тетяни Крупи.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад $540 тис. двома платежами. Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн грн.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем.

На сьогодні Катерина Крупа вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України. Експосадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, ще у 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації невістки ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ознаки кримінального правопорушення.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд арештував преміум-автомобіль невістки голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якого немає в жодній декларації.

Як відомо, слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Крупі вийти із СІЗО під заставу.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках. Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше «Главком» писав, що ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки.

Читайте також:

Теги: ДБР підозра МСЕК Тетяна Крупа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після окупації частини Херсонщини депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством РФ
Депутат Херсонської облради отримав підозру за співпрацю з Росією: ЗМІ назвали ім’я фігуранта
28 травня, 14:39
Правоохоронці встановлюють причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета
На Хмельниччині двоє військових загинули під час знищення російських дронів
28 травня, 16:22
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі
Скандал в Ужгородському ТЦК: посадовці підозрюються у незаконному утриманні людей
4 червня, 18:55
Корчевніков відкрито підтримує війну проти України
СБУ передала до суду справу пропагандиста Бориса Корчевнікова
10 червня, 16:16
Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях ДБР
На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві
10 червня, 19:47
СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ
СБУ заочно повідомила про підозру вербувальнику РФ, який керував диверсіями в Одесі
11 червня, 13:36
Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що фактично було самовільно захоплено та огороджено парканом понад 220 га лісу
Дача Медведчука на 220 га державного лісу: на Закарпатті отримали підозру посадовці
19 червня, 18:36
Правоохоронці повідомили Медведчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
Медведчук отримав нову підозру
Сьогодні, 13:43
Наразі проводиться комплекс процесуальних дій
Скандальний матеріал медіа про полк «Скеля»: розпочато розслідування
Сьогодні, 14:14

Кримінал

Заволодіння державним грантом: ексміністр часів Януковича отримав підозру
Заволодіння державним грантом: ексміністр часів Януковича отримав підозру
Невістка ексголови Хмельницької МСЕК Крупи отримала підозру
Невістка ексголови Хмельницької МСЕК Крупи отримала підозру
Скандальний матеріал медіа про полк «Скеля»: розпочато розслідування
Скандальний матеріал медіа про полк «Скеля»: розпочато розслідування
Медведчук отримав нову підозру
Медведчук отримав нову підозру
Смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримано 24-річного чоловіка
Смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримано 24-річного чоловіка
ЗМІ: Суди закривають понад половину корупційних справ, переданих НАЗК
ЗМІ: Суди закривають понад половину корупційних справ, переданих НАЗК

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua