Невістка ексголови Хмельницької МСЕК Крупи отримала підозру

Катерина Крупа приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (місто Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Їй інкримінується умисне внесення недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Правоохоронці публічно не розкривають ім’я підозрюваної, однак за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Катерину Крупу, невістку одіозної екскерівниці МСЕК Тетяни Крупи.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад $540 тис. двома платежами. Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн грн.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем.

На сьогодні Катерина Крупа вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України. Експосадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, ще у 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації невістки ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ознаки кримінального правопорушення.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд арештував преміум-автомобіль невістки голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якого немає в жодній декларації.

Як відомо, слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Крупі вийти із СІЗО під заставу.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках. Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше «Главком» писав, що ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки.