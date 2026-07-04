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Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 липня 2026 року

Ніч на 4 липня стала однією з найтрагічніших для Сум: Росія завдала масованого удару КАБами по центру міста – четверо загиблих, серед них дитина, понад 27 поранених. Паралельно Путін зганьбився фейком про «взяття» Костянтинівки й озвучив план помсти за удари ЗСУ. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 липня.

Суми під масованим ударом: четверо загиблих, серед них дитина

Росія завдала масованого удару по центру Сум керованими авіабомбами та безпілотниками. КАБ влучив у багатоквартирний будинок на проспекті Шевченка – в епіцентрі удару також опинилися магазин і дорога, де на той момент перебувало багато людей. Загинули четверо, серед них дитина. Кількість поранених сягнула 27, шестеро з них – діти, частина у важкому стані. Пошкоджень зазнали численні житлові багатоповерхівки – для евакуйованих мешканців підготували близько 400 місць у гуртожитках.

Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня фото 1

Президент Зеленський підтвердив цифри і закликав партнерів посилити тиск на Росію – зокрема через удари по нафтовому флоту, фінансовій системі та енергоресурсах.

Тієї ж ночі Росія вдарила КАБами по житловому будинку в Запоріжжі – люди опинилися під завалами.

Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня фото 2

Путін зганьбився фейком і озвучив план помсти

Кремль поширив фейк про нібито «взяття» Костянтинівки – насправді місто лишається українським, бої тривають на підступах. Окремо Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі Росії.

Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня фото 3
фото: Getty Images

Три області під ударом: РФ вдарила по мережі АЗС

Росія завдала серії ударів по мережі українських АЗС у трьох областях.

Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня фото 4

У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут

Після ударів по двох теплоелектроцентралях Бєлгород залишився без електропостачання.

Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня фото 5

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