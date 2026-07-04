Суми під масованим ударом: четверо загиблих, Путін зганьбився фейком про Костянтинівку: головне за ніч 4 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 липня 2026 року
Ніч на 4 липня стала однією з найтрагічніших для Сум: Росія завдала масованого удару КАБами по центру міста – четверо загиблих, серед них дитина, понад 27 поранених. Паралельно Путін зганьбився фейком про «взяття» Костянтинівки й озвучив план помсти за удари ЗСУ. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 липня.
Суми під масованим ударом: четверо загиблих, серед них дитина
Росія завдала масованого удару по центру Сум керованими авіабомбами та безпілотниками. КАБ влучив у багатоквартирний будинок на проспекті Шевченка – в епіцентрі удару також опинилися магазин і дорога, де на той момент перебувало багато людей. Загинули четверо, серед них дитина. Кількість поранених сягнула 27, шестеро з них – діти, частина у важкому стані. Пошкоджень зазнали численні житлові багатоповерхівки – для евакуйованих мешканців підготували близько 400 місць у гуртожитках.
Президент Зеленський підтвердив цифри і закликав партнерів посилити тиск на Росію – зокрема через удари по нафтовому флоту, фінансовій системі та енергоресурсах.
Тієї ж ночі Росія вдарила КАБами по житловому будинку в Запоріжжі – люди опинилися під завалами.
Путін зганьбився фейком і озвучив план помсти
Кремль поширив фейк про нібито «взяття» Костянтинівки – насправді місто лишається українським, бої тривають на підступах. Окремо Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі Росії.
Три області під ударом: РФ вдарила по мережі АЗС
Росія завдала серії ударів по мережі українських АЗС у трьох областях.
У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
Після ударів по двох теплоелектроцентралях Бєлгород залишився без електропостачання.
Інші важливі новини:
- Росія знищила найбільшу птахофабрику Європи – підприємство вдарили КАБами
- Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу
- Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II
Читайте також:
- Зеленський прокоментував ініціативу США завершити війну до 4 липня
- 4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
- Яке релігійне свято відзначається 4 липня 2026: традиції та молитва
- Потужні магнітні бурі накриють Землю: прогноз на 3-4 липня
- «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 4 липня 2026 року
Коментарі — 0