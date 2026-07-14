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Польща не дасть Україні ракет для Patriot: Туск пояснив причину

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Польща не дасть Україні ракет для Patriot: Туск пояснив причину
Туск наголосив, що не схвалює антиукраїнську гонитву в Польщі
PAP

За словами прем’єра, Польщу не влаштовує промисловий характер коаліції

Польща наразі не приєдналася до європейської «антибалістичної коаліції» з Україною через її специфічний промисловий формат, проте залишається відкритою до співпраці, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Водночас країна поки не планує передавати додаткові ракети до Patriot, але продовжуватиме активно підтримувати Київ, попри внутрішню політичну критику, наголосив Туск.

Коментуючи відмову від приєднання до «антибалістичної коаліції», Туск закликав до «розподілу обов’язків».

«Таких коаліцій чимало, як, наприклад, східний фланг, що об’єднує країни, які межують з Росією та Білоруссю, – це також група держав, які вживають конкретних заходів щодо нашого кордону. У випадку цієї антибалістичної коаліції ми маємо коаліцію промислового характеру: до неї зголосилися компанії з тих держав, які готові внести свій потенціал у цю коаліцію. Що стосується польських підприємств, то вони аналізують свої можливості. Коаліція має відкритий характер, і якщо польські компанії підготують відповідну пропозицію, ми приєднаємося до цієї коаліції», – заявив він. 

На запитання, чи передасть Польща Україні додаткові ракети Patriot, Туск відповів, що «у нас немає надто великих запасів» цих ракет.

«Ви також помітили, яку бурю викликало, абсолютно непотрібну, чесно кажучи, шокуючу, наше рішення про передачу п’яти ракет Patriot у повній згоді з НАТО, з американцями. Наразі ми не плануємо подібних пожертв. Але, як я вже сказав, я не схвалюю цю антиукраїнську гонитву в Польщі, і доки я буду прем’єр-міністром, Польща братиме активну участь у наданні допомоги Україні у війні з Росією», – наголосив Туск.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні продовжувати співпрацю та діалог, попри наявні історичні й політичні суперечки. За його словами, Росія залишається спільною загрозою для Польщі, України та всього східного флангу НАТО, а розбіжності між двома країнами не мають послаблювати їхнє безпекове партнерство.

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Теги: коаліція Польща Patriot балістичні ракети

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