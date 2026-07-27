Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єром Великої Британії

Президент запросив Бернема в Україну

Сьогодні, 27 липня, президент України Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели зустріч на військово-морській базі у Портсмуті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Британська військово-морська база Портсмут. Сьогодні на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth провели першу зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії є першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем’єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський та Бернем обговорили захист України та розвиток спільного оборонного виробництва.

«Для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій. Запросив Енді в Україну. Дякую, Британіє!», – підсумував президент.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці країнами.