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Зеленський у символічному місці вітає українців із Днем Конституції: трансляція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський у символічному місці вітає українців із Днем Конституції: трансляція
Україна відзначає 30-річчя Конституції
скриншот трансляції

Подружжя Зеленських прибуло до Києво-Печерської лаври

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди Дня Конституції України, які проходять на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію заходів.

У заходах узяли участь українські воїни, державні діячі, президенти України, рятувальники, пожежники, представники духовенства та дипломатичного корпусу.

Глава держави розпочав своє звернення з нагадування про те, що в ніч на 15 червня Росія влучила у Києво-Печерську Лавру та понівечила Успенський собор. Загалом, за його словами, в Україні вже налічується 740 релігійних споруд, по яких вдарила ворожа армія.

«Рівно 30 років тому зведено важливу опору самостійності нашої держави, коли українці перестали жити за старим, а головне – чужим законом, і повною мірою почали будувати нове життя. Своє життя на нових засадах і нових принципах, головний з яких – це право України бути собою: суверенною, неподільною, незалежною. Це фундаментальні речі нашого основного Закону – Конституції України», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.

Крім того, з нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер. 

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Теги: Конституція Володимир Зеленський Києво-Печерська лавра свято

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